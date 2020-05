گوگل نے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکارہ کو شرمندہ کردیا، مہوش حیات نے اپنی غلطی مان لی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات نے شاعر مشرق علامہ اقبال سے منسوب غلط اشعار شیئر کرنے کی غلطی مان لی۔گزشتہ دِنوں مہوش حیات نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی اور اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے اداکارہ نے محمد اسماعیل الکرخی ندوی کی شاعری کے چند اشعار لکھے تھے لیکن مہوش حیات نے اپنے ٹوئٹ میں اِن اشعار کو شاعرِ مشرق علامہ اقبال سے منسوب کردیا تھا۔

مہوش حیات اپنے اس ٹوئٹ کے بعد ٹوئٹر صارفین کی تنقید کی زد میں آگئی تھیں جس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کو مانتے ہوئے ٹوئٹر پر اپنا ایک بیان جاری کیا ہے۔

Correction, I have been reliably informed that these verses attributed to Allama Iqbal are in fact by Muhammed Ismail . Proves google is not always a reliable source. lol