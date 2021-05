آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع سے ملاقات

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی جس میں پاک سعودی باہمی تعاون میں وسعت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے سربراہ اور اپنے بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ بہترین رہی ہے۔ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے مقاصد کے حصول پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔

سعودی نائب وزیردفاع کی جانب سے اپنے ٹوئٹر اکاونٹ پر ملاقات کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔

Had an excellent meeting with my brother General Qamar Javed Bajwa, Pakistan’s Chief of Army Staff, to discuss our defense relations and affirm our two countries’ goal to preserve regional peace and stability. pic.twitter.com/dUcfEyOhGy