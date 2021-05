بھارتی خاتون کرکٹر کی والدہ کے بعد بہن بھی کورونا سے چل بسیں

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی خاتون کرکٹر ویدا کرشنا مورتی کی والدہ کے بعد بہن بھی کورونا سے چل بسیں، ویدا کرشنا مورتی کی والدہ دو ہفتے قبل کورونا وائرس کے باعث انتقال کرگئی تھیں اب ان بہن کی کورونا کے باعث چل بسیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کورونا سے متاثر وتسلا چکمگلورو کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھیں، ویدا کرشنا مورتی کی 63 سالہ والدہ چیلو ومبادیوی بھی 10 دن قبل کووڈ کے باعث انتقال کرگئی تھیں۔بنگلور سے تعلق رکھنے والی کرشنا مورتی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر والدہ کے انتقال کی اطلاع دی تھی۔

Appreciate all the messages I have received about the loss of my Amma. As you can imagine my family is lost without her. We now pray for my sister. I have tested negative & appreciate if you can respect our privacy. My thoughts & prayers go out to those going through the same!!