اظہر علی نے سینچری سکور کرکے انوکھا ریکارڈ بنالیا

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن )زمبابوے کے خلاف سینچری سکور کرنے کے بعد اظہر علی ایسے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 2014 سے 2021 تک ہر سال میں سینچری سکور کی ہے۔

کرکٹ تجزیہ کار مظہر ارشد کے مطابق اس کے علاوہ یہ اعزاز نیوز ی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن کے پاس ہے۔اظہر علی نے آج زمبابوے کے خلاف 126 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی وہ اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں 18 سینچریاں سکور کرچکے ہیں۔پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریاں کرنے والوں میں اظہر علی کا پانچواں نمبر ہے۔اس لسٹ میں یونس خان پہلے،انضمام الحق دوسرے،جاوید میانداد تیسرے اور محمد یوسف چوتھے نمبر پر ہیں۔

