پانچواں ون ڈے؛ نیوزی لینڈ کا پاکستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی میں کھیلے جا رہے پانچویں ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ون ڈے سیریز کا پانچواں میچ آج کراچی میں کھیلا جارہاہے، نیوزی لینڈ نے پاکستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت کپتان بابراعظم کررہے ہیں جبکہ کیویز کی ٹیم ٹام لیتھم کی قیادت میں میچ میں اترے گی۔

یادرہے کہ پاکستان کو 5 میچز کی سیریز میں چار صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔

