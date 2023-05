پانچویں ون ڈے میں ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر امام الحق دلبرداشتہ ، ڈگ آوٹ میں بیٹھ کر جذباتی ٹوئٹ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے تیسرے ون ڈے میں 90 رنز کی اننگز کھیلنے والے امام الحق نے سیریز کے آخری میچ میں پلئینگ الیون کا حصہ نہ بنانے پر ٹوئٹ داغ دی۔میچ سے قبل ٹیم میں شامل نہ کیے جانے کی اطلاع ملنے پر دلبرداشتہ امام الحق نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ’’ زندگی ایک غیر متوقع سفر ہے، اس لیے کسی سے کچھ امید نہ رکھیں، صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے‘‘۔

واضح رہے کہ نیوزی لیںڈ کے خلاف سیریز میں مواقع ملنے کے باوجود شان مسعود خاطر خواہ کارکردگی دیکھانے میں ناکام رہے ہیں، انہیں سیریز کے چوتھے ون ڈے میں موقع دیا گیا تھا جہاں انہوں نے 44 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔اس سے قبل امام الحق نے کیویز کے خلاف سیریز کے ابتدائی تین میچوں میں 174 رنز اسکور کیے تھے، جس میں دو نصف سینچریاں بھی شامل تھیں۔

“Life is an unexpected journey so never expect anything from anyone”. Be patient, Allah is watching❗️