مصنف :شہزاد احمد حمید

قسط:8

میں(سندھو) کون ہوں؟

”میں یہاں سنگی کھابب پر کھڑا دریائے سندھ کو زمین کی آغوش سے جنم لیتے دیکھ رہا ہوں۔“ سیون ہیڈن

دنیا میں بے شماردریا ہیں نامور، منہ زور اور تاریخی۔ دریائے نیل کا ذکر اگر قرآن پاک میں ہے توبہت سے دریاﺅں کا تذکرہ ہندوﺅں کی مقدس کتب میں بھی ملتا ہے۔ یونان اور فارس کی کہانیاں بھی دریاﺅں کے گرد گھومتی ہیں۔عظیم یونانی شاعر”ہومر“ نے بھی دریاﺅں اور سمندروں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانی زندگی میں ان کا کردار جتنا بھر پور ہے اتنا درد بھرا بھی۔ اگر میدانوں کی ہریالی اور زرخیزی ان کی مرہون منت ہے تو تباہی اور بربادی کی داستا نیں بھی انہی سے منسوب ہیں۔ دریا کسی ملک کی معاشیات اور تجارت میں اہم کردار ادا کرتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ قدیم بستیاں دریاﺅں کے کنارے ہی آباد تھیں کہ پانی انسان کی اہم ضرروت ہے۔آج بھی پانی کے ذخیرے انسانی آبادی کے لئے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کل تھے۔ بقول ایک گمنام دانشور ”انسانی آبادیوں کی کہانیاں دراصل دریاﺅں کی ہی کہانیاں ہیں۔“ دریا تب بھی انسانی بستیوں کی زندگی تھے اور آج بھی ہیں۔ پچھلی ایک دہائی سے ایک سوچ تیزی سے پروان چڑھی ہے کہ آ ئندہ کبھی کوئی جنگ لڑی گئی تووجہ پانی ہی ہو گی۔پاکستان کی معیشت میں سندھو ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے اس کی لائی ہوئی مٹی کی بدولت سونا اگلتے ہیں۔سندھو صدیوں سے اپنے ساتھ دریائی مٹی اور پہاڑوں سے نہایت قیمتی معدنیات پنجاب اور سندھ کے میدانوں سمیت اپنی راہ گزرمیں بکھیر تا آ رہا ہے۔قراقرم کے پہاڑوں سے آنے والی معدنیات پہلے اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے لائی جانے والی معدنیات دوسرے نمبر پر ہیں۔

بچپن میں جغرافیہ میرا پسندیدہ مضمون تھا۔ جب بھی اس کا پریڈ آتا، میرے اساتذہ دریاﺅں، پہاڑی سلسلوں اور ان کی چوٹیوں کا ذکر اس انداز میں کرتے کہ مجھے دریائے سندھ، ہمالیہ، قراقرم کے پہاڑی سلسلے اور نانگا پربت کا تذکرہ مسحور کر دیا کرتا تھا۔جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیامیں ان کے یک طرفہ رومانس میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ میرا دل چاہتا میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر ان تک پہنچ جاﺅں۔ لیکن کہاں کسی کے پر لگتے ہیں؟ میرے والد گرامی عبدالحمید کی پوسٹنگ کندیاں چشمہ جہلم لنک کنال پراجیکٹ پر ہو ئی۔(تریموں ہیڈ ورکس سے نہر تریموں۔ سدھنائی لنک نکال کردریائے راوی میں گرائی گئی ہے۔) میرے والد گرامی نے دنیا کی بہت سی قوموں(فرانسیسی، امریکی، کنیڈین، برطانوی، جرمن، اطالوی، آسٹر یلوی وغیرہ) کے ساتھ مختلف پراجیکٹس پر کام کیا۔ بقول ان کے میں نے امریکیوں کو ہر لحاظ سے ان سب سے عمدہ پایا۔وہ کہا کرتے تھے؛ americans are the best nation to work with. )۔) میرے بعد کے تجربے نے ان کی کہی بات کو بہت حد تک درست پایا۔

وہ گرمی کا موسم تھا جب مجھے والد گرامی کے ساتھ کالا باغ جانے کا اتفاق ہوا تو پہلی بار مجھے دریائے سند ھ دیکھنے کا موقع ملا۔ میں بے ساختہ چلا اٹھا؛”او میرے اللہ! اتنا بڑا، اتنا چوڑا دریا، تا حد نظرپانی ہی پانی۔“ پہلی ہی نظر میں مجھے سندھو سے محبت ہو گئی اور میرا اِس سے جغرافیہ کے مضمون سے شروع ہونے والا رومانس مزید گہرا ہو گیا۔ جوں جوں عمرکے سال بیتے تو سندھو، ہمالیہ، قراقرم اور نانگا پربت سے میری یک طرفہ دوستی بڑھتی گئی۔عمر کے چونتیسویں(34) برس مجھے محسوس ہونے لگا جیسے یہ سب مل کر مجھے بلا رہے ہوں۔ مجھے ان کی آواز سنائی دیتی پھر میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرکے اُن کی آواز کے جواب میں اُن کے ہاں جانے لگا۔ہر سال۔ یوں یہ قربتیں اور فاصلے ہمیں قریب لے آئے اور ہم دوست بن گئے۔ سندھو سے تو میری پکی دوستی ہو گئی۔میں جب بھی دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات جاتا تو دریاﺅں کے باپ سے ضرور ملاقات ہوتی۔ تھاکوٹ سے آگے یہ میرا ہمسفرہوتا۔ مجھے یوں محسوس ہو تا جیسے اسے بھی میرا انتظار رہتا ہے۔ملاقات پر ہم خوب باتیں کرتے۔ دکھ کی، سکھ کی، ستاروں کی، چاند کی، برف پوش چوٹیوں کی، میدانوں کی، کھلیانوں کی، تباہ کاریوں کی، غصہ کی، پیار کی، محبت کی،جوش کی،جوانی کی، جولانی کی۔ (جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )