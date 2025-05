"یہ صرف اپنا دفاع تھا" حامد میر نے ایک اور ویڈیو شیئر کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سینئر صحافی حامد میر نے پاکستان میں بھارتی حملے کے بعد ایک اور ویڈیو شیئر کردی اور ساتھ لکھا کہ " یہ صرف اپنا دفاع تھا"۔

شیئر ہونے والی ویڈیو میں ایک تباہ طیارے کو دکھایا گیا جس کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ ساتھ لکھا دیکھا جا سکتا ہے کہ "پاکستانی ملٹری نے سی این این کو بتایا کہ اس نے بھارت کے طیارے مار گرائے ہیں جبکہ بھارت نے کہا ہےکہ اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں مقامات کو نشانہ بنایا"۔

آگے چل کر کنٹری نیشن ٹی وی کا سکرین شاٹ دکھایا گیا جس کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے انڈین رافیل طیارے اور ایس یو 30 مار گرائے ہیں۔

It was just self defense pic.twitter.com/cBcYtyJtc2