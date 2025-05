 سونے سمیت قیمتی دھاتوں کی درآمد و برآمد پر 60 دن کیلئے پابندی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی حکومت نے سونے سمیت قیمتی دھاتوں، زیورات اور جواہرات کی درآمد و برآمد سے متعلق ایس آر او 760(I)/2013، جسے ”Import and Export of Precious Metals, Jewelry and Gemstones Order, 2013“ کہا جاتا ہے کو 60 دنوں کے لئے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔

نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق بدھ کو جاری کردہ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ’وفاقی حکومت قیمتی دھاتوں، زیورات اور جواہرات کی درآمد و برآمد کا آرڈر 2013 فوری طور پر 60 دنوں کے لئے معطل کر رہی ہے۔‘ایس آر او 760 (I)/2013 کے تحت پاکستان میں سونے، چاندی، پلاٹینم جیسی قیمتی دھاتوں، جواہرات اور زیورات کی درآمد و برآمد کرنے والے کاروباری اداروں کے لئے ضوابط، طریق کار اور شرائط طے کی گئی تھیں۔

قانون کے مطابق جواہرات اور زیورات کے برآمدکنندگان کو ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP) کے ساتھ رجسٹر ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، جس کا طریقہ کار اتھارٹی کی جانب سے علیحدہ سے جاری کیا جانا تھا۔

اس ایس آر او کے تحت دو سکیمیں دی گئی تھیں:Entrustment Scheme – اس کے تحت بیرونِ ملک خریدار کی جانب سے جزوی پیشگی ادائیگی کے طور پر فراہم کردہ قیمتی دھاتیں درآمد کی جا سکتی تھیں تاکہ ان سے زیورات تیار کر کے برآمد کئے جائیں۔ اس سکیم میں استعمال ہونے والی دھاتوں کی مقدار، تیار کردہ زیور اور ضیاع کی ممکنہ مقدار کے مطابق محدود رکھی گئی تھی۔

Self-Consignment Scheme – جس میں برآمد کنندہ اپنی مرضی سے قیمتی دھاتیں درآمد کر کے زیورات تیار کر کے برآمد کر سکتا تھا۔مزید یہ کہ اس سکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ 25 کلوگرام قیمتی دھاتیں ایک وقت میں درآمد کی جا سکتی تھیں، جو ”روولوِنگ بیسز“ پر یعنی استعمال کے بعد دوبارہ درآمد کی اجازت کے ساتھ مقرر تھیں۔نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا کہ سکیم کے تحت درآمد کی گئی قیمتی دھاتوں کو نہ تو ملکی مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ انہیں زیورات کی تیاری اور برآمد کے لئے استعمال کیا جائے، جیسا کہ معاہدے میں طے کیا گیا ہو۔