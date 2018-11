اے سی سی اے کا’’ کاروبار کرنے کی آسانی ‘‘ کے عنوان پرکنونشن اے سی سی اے کا’’ کاروبار کرنے کی آسانی ‘‘ کے عنوان پرکنونشن

کراچی (پ ر)ایسو سی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس (اے سی سی اے) اوربرطانوی ہائی کمیشن کے اشتراک سے کراچی میں ’پاکستان میں کاروبار کرنے کی سہولت(Ease of doing business in Pakistan)‘ اور ’عالمی مسابقتی اشاریہ(Global Competitiveness Index ) ‘کے عنوان سے کنونشن منعقد ہوا۔یہ اشارئیے مختلف ممالک کاایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں کہ ان ممالک کا انضباطی ماحول کس طرح کاروباری آپریشنز کے لیے سازگار ہے۔اے سی سی اے کی جانب سے اس مباحثے کا انعقاد اس کے اس عزم کی مطابقت میں تھا جس کا مقصدان معیشتوں کے لیے قدرفراہم کرنا ہے جہاں وہ کام کرتی ہے اور پاکستان میں اے سی سی اے کے اراکین کے لیے عہد کرتی ہے کہ وہ مجموعی ملکی پیدوار میں 7فیصد اضافہ کریں اور اسی کے ساتھ پاکستان کو ایسے پچاس ممالک کی فہرست میں بلندی پرلے کر جائیں جہاں ’کاروبار کرنا آسان ہے‘ اور آئندہ پانچ برسوں کے دوران ’عالمی مسابقتی اشارئیے‘ میں بھی بلندی پر لے کر جائیں۔ اس طرح اے سی سی اے اور اے سی سی اے کے اراکین کلیدی ترجیح کے طور پر نہایت مؤثرسرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے فکری راہنماؤں کے ساتھ تعاون کریں ۔برطانیہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر اور ڈائریکٹر فار ٹریڈ فار پاکستان، ایلن برنزنے اپنے خطاب میں کہا،’’یہ بات نہایت زبردست ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتیں کاروبار کرنے کوآسان بنانے کی جانب پیش رفت کر رہی ہیں اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔یہ اصلاحات ، جن کے نتیجے میں پاکستان عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ میں گیارہویں پوزیشن پر آ گیا ہے، پاکستان کی اقتصادی خوشحالی اور مجموعی کاروبار ی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اہم ہیں۔ اس ایجنڈے کے لیے اے سی سی اے کا عزم قابل تعریف ہے اور ہمیں امید ہے کہ مزید ادارے بھی اس محاذ پر قائدانہ کردار ادا کریں گے۔‘‘

