اقوام متحدہ نے ماہرہ خان کو اہم ترین ذمہ داری سونپ دی، اعلان کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کی نامور اداکارہ ماہرہ خان کو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی خیرسگالی سفیر مقرر کردیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نےماہرہ خان کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں وہ اقوام متحدہ کا کیپ لگائے مہاجرین بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں۔اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا کہ ’انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ماہرہ خان ہماری نئی خیر سگالی سفیر ہیں۔ماہرہ نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکائونٹ پر اس ٹوئٹ کو ریٹوئٹ کیا اور لکھا کہ ’مہاجرین کی خیرسگالی سفیر بننا میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، مجھے اپنی اس دھرتی ماں پر پیدا ہونے پر فخر ہے جس نے 40 سالوں سے مہاجرین کے لیے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی جانب سے ملک کی خیر سگالی سفیر ماہرہ خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

We're delighted to announce that @themahirakhan is our newest Goodwill Ambassador for Pakistan. ???? pic.twitter.com/SAPjBY7E05

تقریب میں ماہرہ کو باضابطہ طور پر خیرسگالی سفیر نامزد کرنے کا اعلان کیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے مجھے منتخب کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین (یو این ایچ سی آر) کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اللّہ نے مجھے اس مقصد کیلئے چنا جس پر میں پوری اترنے کی کوشش کروں گی۔

Grateful and honoured to be a @Refugees goodwill ambassador for Pakistan????????Proud to be born to a motherland that has opened its arms to refugees for over 40 years ???????????????? @UNHCRPakistan https://t.co/kGagHGJLlv