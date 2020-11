کمنٹیٹر ڈینی موریسن نے بھارتی خاتون کرکٹر ” میتھالی راج “ کو ایسا لفظ کہہ کہ مخاطب کر دیا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی خاتون کرکٹر متھالی راج سے بے تکلفی ڈینی موریسن کو مہنگی پڑ گئی ہے ۔

شارجہ ویمنز ٹی ٹوئنٹی چیلنج کے ایک میچ میں شکست کے بعد انٹرویو میں کمنٹیٹر نے کہا کہ ”مائی ڈیئر متھالی راج کل کوئی میچ نہیں آپ کیا کریں گی، آپ کی ٹیم ویلوسٹی کیا کرے گی“ جواب ملنے پر انھوں نے کہا کہ حوصلہ جوان رکھو اور مسکراتی رہو۔

I worry (a lot) about overreacting to these kinds of comments, to commentators who I’m sure do not set out to be patronising. We all slip up, I get that.

But I also firmly believe that media have a responsibility to set the agenda, and language is so important to how we... 1/2 https://t.co/rJk4OiAlxk