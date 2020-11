وہ آدمی جس کی 3 بیویاں ہیں اور تینوں سگی بہنیں ہیں، یہ کیسے ہوا ؟ اس کی کہانی سن کر مردوں کو یقین نہ آئے

چتراکوٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اترپردیش میں ایک ہی شوہر کی تین بیگمات نے اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے کرواچوتھ رکھا ۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق تردیش کے ضلع چتراکوٹ کے رہائشی کرشنا کی خوشیاں اس وقت دوبالاہوگئیں جب اس کی تینوں بیگمات نے ایک ساتھ اپنے شوہر کے لےی کرواچوتھ رکھا ، تینوں بیگمات شبھا، رینا اور پنکی حقیقی بہنیں ہیں جنہوں نے 12سال قبل ایک تقریب میں شادی کی ۔ تمام بیگمات کے دو دوبچے ہیں اور کانشی رام کالونی میں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق اس شادی کے بارے میں کرشنا یا ان کی بیگمات بات نہیں کرناچاہتے تاہم ان کے خاندان کے ایک اور فرد نے بتایا کہ تینوں بیگمات اکٹھی رہتی ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ۔ تینوں خواتین گریجوایٹس ہیں اور یہ یقینی بناتی ہیں کہ ہم آہنگی کیساتھ ان کے بچے بھی اکٹھے رہیں ، ہم اس شادی کے چلنے کیلئے پرامید نہیں تھے لیکن اب 12سال ہوچکے ہیں تاہم کرشنا نے آج تک کوئی وجہ نہیں بتائی کہ ایک ہی تقریب میں اس نے تین بہنوں کیساتھ شادی کیوں کی ۔

