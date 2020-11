”میری بیٹیاں میری زندگی میں اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہیں“ شاہد آفریدی کی بیٹی کیساتھ نئی تصویر وائرل ہو گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ کے مایہ ناز سابق کپتان اور جارح مزاج آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ خدا نے انہیں بیٹیوں جیسے خوبصورت تحفے سے نوازا۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر عروہ اور اپنی دو تصاویر شیئر کیں اور لکھا ”میری بیٹیاں میری زندگی میں اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہیں۔ مجھے اپنی دوسری بیٹیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، خاص طور پر اس وقت جب وہ بڑی ہورہی تھیں۔ لیکن اب میرے پاس عروہ کو بڑا ہوتا دیکھنے کا وقت ہے اور یہ میرے خوشی کی بات ہے۔“

My daughters are the most wonderful gift of Allah in my life! Didn't get to spend much time with my other daughters especially when they were growing up, feel blessed that now I have the time to see Arwa grow. May Allah bless her and protect her as well as children all around. pic.twitter.com/f2bDDCI0SB