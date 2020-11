مظاہرین نے وائٹ ہائوس کے باہر پوسٹر لگا دیئے، کیا لکھا ہے؟ دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا رنگ لال ہو جائے مظاہرین نے وائٹ ہائوس کے باہر پوسٹر لگا دیئے، کیا لکھا ہے؟ دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ ...

کیپشن: سورس: Facebook

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک طرف صدر ڈونلڈٹرمپ کی شکست کا امکان واضح ہوتا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف مظاہرین نے ان کے خلاف وائٹ ہائوس کے باہر ایسے پوسٹر لگا دیئے ہیں کہ ان پر لکھی تحریریں پڑھ کر صدر ٹرمپ کا رنگ لال ہو جائے۔ میل آن لائن کے مطابق یہ پوسٹر وائٹ ہائوس کے جنگلے پر لگائے گئے ہیں جن میں سے ایک پرصدر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ’’تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔‘‘

ایک اور پوسٹر پر لفظ ’لوزر‘ (Loser)لکھا ہے جبکہ ایک پوسٹر پر لکھا ہے کہ ’’تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔‘‘ایک پوسٹر پر صدر ٹرمپ کے وائٹ ہائوس سے انخلاء کا نوٹس تحریر کیا گیا ہے جبکہ ایک پوسٹر پر لکھا ہے کہ ’’ایک ایک ووٹ گنو۔‘‘اس پوسٹر کا فقرہ صدر ٹرمپ کی ووٹوں کی گنتی رکوانے کی کوشش کے جواب میں لکھا گیا۔

A temporary chain link fence outside the 'White House' before Election Day has been transformed into a colourful display of anti-Trump posters. “Eviction Notice” is written on a large pink poster board attached to the fence. 'Remove Trump' 'Loser' are messages now posted there! pic.twitter.com/2d55qTQdsC — Andrew Russell Davis (@Diana6197Davis) November 7, 2020

Democrats posters cover fence protecting Trump in White House! Messages like 'Get out' - 'Eviction' - 'Loser' & jokes - 'Why can't Trump return to the White House? It's forbiden!' The cop in the patrol car not reacting & Political Leaders losing respect - UK PM - Coco the clown! pic.twitter.com/yuVsPRqYZf — Andrew Russell Davis (@Diana6197Davis) November 7, 2020