اسلام آباد میں فیصل بینک کا افسر انتہائی شرمناک حرکت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت کے بینک کا ایک افسر خاتون سٹاف کو ہراساں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایف 10 اسلام آباد کے فیصل بینک کا منیجر عثمان گوہر ایک خاتون سٹاف ممبر کے ساتھ نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ یہ خاتون منیجر کے میز کے پاس کھڑی ہوتی ہے کہ یہ شخص پیچھے سے آکر اسے ہراساں کرتا ہے ۔ بینک منیجر کی یہ شرمناک حرکت کیمرے پر ریکارڈ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد محمد حمزہ شفقات نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو کارروائی کا حکم دے دیا۔

انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لوگوں سے درخواست کی کہ اس ویڈیو کو شیئر نہ کیا جائے کیونکہ متعلقہ حکام کے پاس سارے ثبوت آچکے ہیں اس لیے یہ ویڈیو شیئر کرنے کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہ گئی۔

I request everyone to plz delete the video of Feysal Bank incident. We are already on it. We have all the evidence. Investigation is under process.