الیکشن جیتنے کے بعد جو بائیڈن کا پہلا پیغام سامنے آگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ میں صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو بائیڈن کا پہلا پیغام سامنے آگیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے ’خوبصورت امریکہ‘کے نام سے ایک گانے کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ ہی پیغام میں لکھا امریکہ ! مجھے فخر ہے کہ آپ نے ہمارے عظیم ملک کی رہنمائی کے لئے مجھے منتخب کیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے کام مشکل ہوگا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمام امریکیوں کے لئے صدر بنوں گا ، چاہے آپ نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں۔نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ جو اعتماد امریکہ نے مجھ پر کیا ہے میں اسے برقرار رکھوں گا۔

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8