کرس گیل کی ریٹائرمنٹ ، شاہد آفریدی کا عظیم بلے باز کو شاندار خراج تحسین

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیز کے سٹار بلے باز کرس گیل اور آل راؤنڈر ڈیوائن براؤ نے آسٹریلیا کے خلاف اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل کر کرکٹ کے میدانوں کو الوداع کہہ دیا ہے ،دنیا بھر سے کرس گیل کے مداح انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں،سابق پاکستانی کپتان "بوم بوم" شاہد آفریدی نے بھی جارح مزاج بلے باز کرس گیل کو ریٹائرمنٹ پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئےشاہد آفریدی نے ویسٹ انڈیز کے سٹار بلے باز کرس گیل کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔شاہد آفریدی نے کرس گیل کو شاندار کریئر پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے پوری دنیا میں نئی نسل کے کھلاڑیوں کو بہت متاثر کیا۔ آخر میں شاہد آفریدی نے کرس گیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔اواضح رہے کرس گیل اور ڈیوائن براو نے ویسٹ انڈیز کی جانب سے اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کےخلاف کھیلا۔

One of the greatest T20I players of all time! Congratulations on a wonderful career @henrygayle . You inspired a new generation of players all around the world, go well Universe Boss ????