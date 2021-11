نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں راشد خان نے اہم اعزاز حاصل کرلیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )افغان لیگ سپنر راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 400وکٹیں مکمل کرلیں۔

راشد خان مجموعی ٹی ٹوئنٹیز میں400 وکٹیں لینے والے چوتھے باولر بن گئے ہیں ان سے قبل ویسٹ انڈیز کے ڈی جے براوو ، سنیل نرائن اور جنوبی افریقہ کے عمران طاہر بھی ٹی ٹوئنٹی میچز میں چار سو وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔راشد خان نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے گروپ 2 کے میچ میں نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل کو آوٹ کرکے یہ اعزاز حاصل کیا۔

Another landmark ???? for @rashidkhan_19

Rashid went through the defences of Martin Guptill to complete his 400 wickets in T20 cricket. Earlier in the tournament, he became the fastest bowler to take 100 wickets in T20Is in terms of fewer number innings (53). pic.twitter.com/v0qni4AEBh