افغانستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی فتح، انڈیاناک آؤٹ مرحلے سے آؤٹ، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا

ابو ظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ ٹو کے اہم ترین میچ میں نیوزی لینڈ نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے ایک ہی میچ جیت کر افغانستان اور میزبان انڈیا کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ میچ آٹھ وکٹوں سے جیت کر ناک آؤٹ مرحلے کیلئے کوالیفائی کیا ہے ۔ نیوزی لینڈ سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کرنے والی آخری ٹیم ہے۔ اس سے قبل پاکستان، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کر چکی ہیں۔

نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل میں پہنچنے اور پاکستان کے روایتی حریف بھارت کے ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہونے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا اور پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے لطیفوں کے ذریعے بھارتی کرکٹ شائقین کے زخموں پر نمک پاشی شروع کردی۔

Condolence with neighbours...... — Shoaib Jatt (@Shoaib_Jatt) November 7, 2021

ورلڈکپ کی پارٹی اب میزبان کے بغیر ہی جاری رہے گی — Saleem Khaliq (@saleemkhaliq) November 7, 2021

Indians waiting for the Indian Cricket Team on Mumbai Airport#Mumbaiairport#TeamIndia pic.twitter.com/2zgfC0k3Zh — Rovaim Arif (@RovaimArif) November 7, 2021