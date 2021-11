Its Our Captain Message for All Teams of T20 World Cup Its Our Captain Message for All Teams of T20 World Cup

مقبول حسین ہم سب مل کر آج پکاارادہ کرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں بابر، رضوان، فخر چوکے چھکے ماریں گے دنیا کے کرکٹ فینز کا جوش ابھاریں گے یہ بالر پیٹ پیٹ کے میچ آدھا کرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں حیدر، حفیظ، شعیب سب کو روکیں گے لنکا، افریقہ، کیوی کو بھی ٹھوکیں گے پھر سرفراز، شاداب، نواز کھیل بدلتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں گیل آخری مرتبہ بیٹنگ کر کے واپس پویلین لوٹتے ہوئے جب کھڑے ہوں عماد، آصف، حسن فیسنگ اینڈ پر آفت آتی گوروں، کالوں، آئرلینڈ، سکاٹ لینڈ پر پل میں انکے بلے ڈھیروں رنز اگلتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں ہندوستان، افغانستان اومان کھیل میں بچے ہیں وسیم،شاہین، سپیڈ میں دونوں اچھے ہیں اپنی بالنگ سے دشمن میدان بدر کرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں آسان نہیں ہوگا حارث،دھانی، قادر کو کھیلنا وقت پڑے گا آسڑیلیا، بنگالیوں کو بھی جھیلنا کرس گیل کی ریٹائرمنٹ ، شاہد آفریدی کا عظیم بلے باز کو شاندار خراج تحسین مقبول شیروں سے انڈیا، نمیبیا ڈرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں سولہ ملکوں کی جنگ ہے ایک ٹرافی ہے شاہینوں کو بس اللہ کی رحمت کافی ہے کیونکہ جیت کے بھی ہم سجدہ کرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں امن پسند ہم دنیا میں کھیل کے جھنڈے گاڑیں ICCکو پالنے والے، بغیر کھیلے میدان اجاڑیں پاکستان نہ کھیلنے والے کھیل سے اپنے جلتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں کاگیسو ربادا نے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف وکٹوں کی ہیٹرک کر لی، ویڈیو دیکھیں ہم سب مل کر آج پکا ارادہ کرتے ہیں ہم جیتیں گے یہ ورلڈ کپ وعدہ کرتے ہیں مزید : ایڈیشن 1 -