طالبان کے پہلے امیر ملا عمر کی قبر کہاں ہے؟ بالآخر اعلان کردیا گیا

کابل (ویب ڈیسک) افغان حکومت نے طالبان کے پہلے امیر ملا عمر کی قبر پر جانے کیلئے عام افراد کو اجازت دے دی۔ذبیح اللّٰہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ملک پر قبضے اور قبر کو نقصان پہنچنے کے خدشے پر قبر کا مقام خفیہ رکھا گیا تھا۔خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملا محمد عمر کی قبر صوبہ زابل کے ضلع سیوری میں ہے۔

غیرملکی میڈیا کے حوالے سے روزنامہ جنگ نے بتایا کہ طالبان نے ملا محمد عمر کی آخری آرم گاہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں اور 9 سال بعد ان کی تدفین کا مقام بتادیا۔ ذبیح اللّٰہ مجاہد کے مطابق طالبان کے پہلے امیر ملا محمد عمر کی قبر کا احاطہ عام افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے، امارات اسلامیہ کے سربراہ اور کابینہ کے ارکان نے امارات اسلامیہ کے سابق رہنما ملا محمد عمر کے مزار پر حاضری دی۔

The afghan Taliban identified the grave of Mullah Muhammad Umar Mujahid, for the first time in Zabul, Afghanistan. The death of founder Taliban was officially announced in 2015, due to hepatitis C. The recent research claimed that he died & lived near the US base in Afghanistan. pic.twitter.com/HVdIlOLwJo