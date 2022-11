جانی ڈیپ کی فیشن شو میں شرکت پر گلوکارہ ریحانہ پر تنقید

سینٹ مائیکل (ڈیلی پاکستان آن لائن)باربیڈین گلوکارہ ریحانہ نے اپنے فیشن شو میں جانی ڈیپ کو مدعو کرنے کا اعلان کیا ،جس کہ بعد گلوکارہ تنقید کی زد میں آگئی۔

تفصیلات کے مطابق گلوکارہ ریحانہ سیلیبرٹی کے ساتھ ایک معروف کاروباری خاتون بھی ہیں۔ گلوکارہ نے اپنے فیشن شو میں اداکار جانی ڈیپ کوبھی مدعو کیاہے۔ جیسے ہی ریحانہ نے جانی ڈیپ کو فیشن شو میں مدعو کرنے کا اعلان کیا، ان پر تنقید شروع ہوگئی۔

میوزک پروڈیوسر ڈریو ڈکسن نے ٹوئٹر پر کہا کہ "جانی ڈیپ کو خواتین سے نفرت کرنے والے گروہ میں پذیرائی حاصل ہے اور اب انہیں فیشن شو میں مدعو کیا جا رہا ہے"۔

Johnny Depp has been embraced as a hero by unhinged right-wing misogynist extremists, and now he's been invited to appear in the @SavageXFenty show. Never expected such a powerful woman to succumb to the #MeToo backlash. Really disappointing @rihanna https://t.co/cU882vMiC6