واسطہ مجھ کو خدایا نہ پڑے لوگوں سے| شہزاد احمد |

واسطہ مجھ کو خدایا نہ پڑے لوگوں سے

چھوٹی باتوں کی توقع ہے بڑے لوگوں سے

راہ چلتی کوئی لڑکی کہ سگِ آوارہ

کون محفوظ ہے راستے میں کھڑے لوگوں سے

چاند کو دیکھنے نکلا نہ کوئی گھر والا

بھر گئے شہر کے میدان چھڑے لوگوں سے

اپنے کاندھوں پہ لیے پھرتے ہیں مردہ قدریں

مدتوں میں بھی یہ لاشے نہ گڑے لوگوں سے

یہ الگ باتوں کہ لوگوں میں ہے شامل تو بھی

تیری خاطر بھی کئی بار لڑے لوگوں سے

عمر بھر جن میں زرومال کو محفوظ کیا

اب اُٹھائے نہیں جاتے وہ گھڑے لوگوں سے

سفرِ شوق کا انجام جو ہونا تھا ہوا

تم تو بے فائدہ شہزاد اَڑے لوگوں سے

شاعر: شہزاد احمد

(مجموعۂ کلام: ادھ کھلا دروازہ؛سالِ اشاعت،1977)

Waasta Mujh Ko Khudaaya Na Parray Logon Say

Chhoti Baaton Ki Tawaqqo Hay Barray Logon Say

Raah Chalti Koi Larrki Keh Sag-e-Aawaara

Kon Mehfooz Hay Raastay Men Kharray Logon Say

Chaand Ko Dekhnay Nikla Na Koi Ghar Waala

Bhar Gaey Shehr K Maidaan Chharray Logon Say

Apnay Kaandhon Pe Liay Phirtay Hen Murda Qadren

Mudaton Men Bhi Yeh Laashay Na Garray Logon Say

Yeh Alag Baat Keh Logon Men Hay Shaamil Tu Bhi

Teri Khaatir Bhi Kai Baar Larray Logon Say

Umr Bhar Jin Men Zar-o-Maal Ko Mehfooz Kiya

Ab Uthaaey Nahen Jaatay Wo Gharray Logon Say

Safar-e-Shaoq Ka Anjaam Jo Hona Tha Hua

Tum To Be Faaida SHEHZAD Array Logon Say

Poet: Shahzad Ahmad