تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے|صوفی تبسم |
تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے
میرے ہی دل کی صدا ہو جیسے
یوں تری یاد سے جی گھبرایا
تو مجھے بھُول گیا ہو جیسے
اس طرح تجھ سے کئے ہیں شکوے
مجھ کو اپنے سے گلا ہو جیسے
یوں ہر اک نقش پہ جھکتی ہے جبیں
تیرا نقشِ کفِ پا ہو جیسے
تیرے ہونٹوں کی خفی سی لرزش
اِک حسیں شعر ہوا ہو جیسے
شاعر: صوفی تبسم
Tu Nay Kuchh Bhi Na Kaha Ho Jaisay
Meray Hi Dil Ki Sadaa Ho Jaisay
Yun Tiri Yaad Say Ji Ghabraaya
Meray Hi Dil Ki Sadaa Ho Jaisay
Iss Liay Tujh Say Kiay Hen Shikway
Mujh Ko Apnay Say Dilaa Ho Jaisay
Yun Har Ik Naqsh Pe Jhukti Hay Jabeen
Tera Naqsh-e-Kaf-e-Paa Ho Jaisay
Teray Honton Ki Khafi Si Larzish
Ik Haseen Sher Hua Ho Jaisay
Poet: Sufi Tabassum