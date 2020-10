نوواک جوکووچ نے ایک بار پھر لائن جج کو گیند مار دی

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹینس کی دنیا کے نامور کھلاڑی نوواک جوکووچ کو ایک مرتبہ پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا اور اس مرتبہ بھی وجہ لائن جج کو گیند مارنا ہی بنی ہے۔

تفصیلات کے مطابق فرنچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے چوتھے راﺅنڈ میں نوواک جوکووچ نے غلطی سے لائن جج کو گیند ماری تاہم انہوں نے فوراً اس معافی بھی مانگ لی۔ ایونٹ انتظامیہ نے واقعے کو سراسر ایک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھلاڑی سے غلطی میں گیند جج کی جانب چلی گئی، اس میں کھلاڑی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل یو ایس اوپن میں بھی جوکووچ نے لائن جج کو گیند ماری تھی جس پر انہیں نااہل قرار دیتے ہوئے ایونٹ سے باہر کر دیا گیا تھا۔

HUGE: Novak Djokovic got disqualified from the US Open for this.

That was a nasty hit.

I hope that lady is ok.#Djokovic#USOpenpic.twitter.com/wwpeLVU8FN