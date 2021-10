شاہین شاہ آفریدی کا انگلش کاونئی سے معاہدہ طے پاگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے انگلش کاؤنٹی ٹیم مڈل سکس سے معاہدہ سائن کرلیا ہے۔

شاہین شاہ آفریدی اگلے سال کاؤنٹی چیمپئن شپ کے دوران ایکشن میں ہوں گے۔لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی ہوم ٹیم مڈل سکس کے اعلامیے کے مطابق 21سالہ شاہین شاہ آفریدی اگلے سال سیزن کے آغاز میں ہی ٹیم کو جوائن کرلیں گے اور جولائی کے وسط تک ٹیم کو دستیاب رہیں گے ۔ اس دوران شاہین شاہ آفریدی فرسٹ کلاس کاؤنٹی چیمپئن شپ کے میچز کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ کے میچز بھی کھیلیں گے۔شاہین شاہ آفریدی پہلی مرتبہ کاؤنٹی چیمپئن شپ میں فرسٹ کلاس میچز کھیلیں گے جبکہ اس سے قبل وہ ہمپشائر کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ کے میچز کھیل چکے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی نے بھی مڈل سکس کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

The Club are thrilled to announce the signing of Pakistan quick @iShaheenAfridi for the 2022 season!

We look forward to having Shaheen on board at @HomeOfCricket ????

READ MORE ⬇️ | #OneMiddlesex