پٹرو ل کی قیمت اور عوام پریشان، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پٹرول فی لیٹر کتنے میں فروخت ہو رہاہے ؟ سینئر صحافی نے قیمتیں پیش کر دیں 

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت نے حال ہی میں پٹرول کی قیمت میں چار روپے اضافہ کر دیاہے جس کے بعد فی لیٹر کی قیمت 127 روپے سے تجاوز کر گئی ہے جس پر پاکستانی شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں اور حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت ابھی بھی سب سے کم ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پٹرول کی قیمتوں سے متعلق سینئر صحافی ” عمر قریشی“ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پٹرول کی فی لیٹر قیمت کا احوال بیان کیا ہے ۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ کیلیفورنیا میں پٹرول کی قیمت فی گیلن 4.396 ڈالر (751 پاکستانی روپے) ہے یعنی گیلن میں 3.75 لیٹر پٹرول ہو تاہے جس کی قیمت 4.396 ڈالر ہے اور اس طرح فی لیٹر پٹرول کی قیمت 1.172 ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی 200 روپے بنتے ہیں۔

Which means petrol in California costs Rs 200.24 per litre

Which makes it $1.172 per litre

Which means $4.396 for 3.75 litres

Price of petrol in California is $4.396 per gallon

عمر قریشی کے ٹویٹ پر کالم نگار فرخ سلیم بھی میدان میں آئے اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ” 2020 میں کیلیفورنیا میں فی کس سالانہ آمدن 71 ہزار 480 ڈالر رہی جبکہ پاکستان میں 2020 میں فی کس سالانہ آمدنی 1193 امریکی ڈالر تھی ۔“

In 2020, the per capita personal income in California was 71,480 U.S. dollars.

In 2020, the per capita personal income in Pakistan was 1,193 U.S. dollars.