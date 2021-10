برطانیہ کے نزدیک غیر گور ا سرٹیفکیٹ اور ویکسین ٹھیک نہیں ،وفاقی وزیر اسد عمر کا طنز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی ) اسد عمر نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کے فیصلے کے مطابق غیر گورا سرٹیفکیٹ اورویکسین ٹھیک نہیں ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ گورا سرٹیفکیٹ اور ویکسین ٹھیک ہیں لیکن زیادہ تر غیر گورا ویکسین سرٹیفکیٹ اور چینی ویکسین ٹھیک نہیں ہیں اوربرطانیہ نے یہ فیصلہ امریکا اور یورپ میں جعلی سرٹیفکیٹ کے شواہد ملنے کے باوجود کیا ہے۔

اسد عمر نےکہا کہ کورونا کی چینی ویکسین عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے ۔وفاقی وزیر نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ فیصلہ صحت سے متعلق احتیاطی طور پر کیا گیا ہے یا نوآبادیاتی ذہنیت کی سوچ ہے؟۔

UK decides gora certificates & vaccines are ok but most non gora vaccine certificates & chinese vaccines are not. This despite widespread evidence of fake certificates in US & Europe. Chinese vaccines are WHO approved. Health considerations or hangover of a colonial mindset? pic.twitter.com/j2TQTY8gVn