طلباءکے لیے اہم خبر ، این سی او سی نے بڑا فیصلہ کرلیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر(این سی او سی) نے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ 11 اکتوبر سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولے جائیں گے۔وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ کورونا کا پھیلاو کم ہو گیا ہے۔ کورونا پھیلاو میں کمی کے باعث این سی او سی نے تعلیمی اداروں کو معمول کے مطابق کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔اس سے قبل تعلیمی اداروں میں حاضری 50 فیصد تھی۔

Based on the reduced level of disease spread and the launch of the school vaccination program, it has been decided in today's NCOC meeting to allow all educational institutions to start normal classes from Monday the 11th of October.