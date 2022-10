عمران خان کی ایم این ایز خریدنے کی کوشش، ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہوگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہوگئی ہے جس میں انہیں اراکین اسمبلی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے سنا جاسکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق لیک ہونے والی مبینہ آڈیو میں عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں ،ڈنٹ تھینک اٹ از اوور (مت سوچو کہ یہ ختم ہو گیا ہے) آپ یہ دیکھیں کہ 48گھنٹے از لانگ لانگ ٹائم (48گھنٹے بہت زیادہ وقت ہے ) اس میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں اپنی طرف سے چالیں چل رہا ہوں، جو ہم پبلک نہیں کر سکتے(عوام کے سامنے نہیں لا سکتے)، پانچ تو میں خرید رہا ہوں ، میرے پاس ہیں پانچ ، اور وہ پانچ بڑے اہم ہیں ، اسے کہیں کہ ہمیں 5، 10اور کر دے تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہو سکتی ہے ، ، قوم الارم ہو ئی ہے ، یعنی لوگ ہر صورت چاہ رہے ہیں کہ گیم ہم جیتیں، کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ،کوئی بھی حربہ ہو،ایک ایک بھی کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔

#EXCLUSIVE: Another explosive audio of ex PM @ImranKhanPTI allegedly talking about buying 5 MNAs (horse trading in the Parliament). pic.twitter.com/AF2gbwAI8a