کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی معروف لیجنڈ اورقومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلطان وسیم اکرم کی اہلیہ اپنے ہی کھانوں پر ہنس پڑیں۔

تفصیلات کے مطابق سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے سوشل میڈیا پر ایک ٹوئٹ کے ذریعے گوروں کے کھانوں کا مذاق اڑادیا۔ انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ "مجھے" گورا" کوکنگ شو دیکھنا پسند ہے اور جب وہ کہتے ہیں "اب مسالا ڈالنے کا وقت آگیا ہے"، میں کالی مرچ اور نمک کے علاوہ مسالوں کا انتظار ہی کرتی رہ جاتی ہوں"۔

I love watching Gora cooking shows and they say "now it's time to add the seasoning" .... and I'm still waiting after the salt and pepper goes in ????