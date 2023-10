نیدر لینڈ ز کے بلے باز کی حار ث روف سےتکرار ، پھر کیا ہوا؟ ویڈیوز دیکھیں

حیدر آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ کپ کے میچ میں قومی ٹیم کے باولر حارث روف سے نیدر لینڈز کے بلے باز کی تکرار ہو گئی پھر اگلی ہی گیند پر حارث روف نے اسے آوٹ کردیا۔

تفصیل کے مطابق نیدر لینڈز کا بلے باز پال وین میکیرن کو حارث روف نے تیز باونسر کرایا جس کے بعد اس نے حارث روف سےکچھ کہا اور وہ حارث کے قریب بھی آیا اور دونوں میں توتکرار ہوئی ۔

اس کے بعد اگلی گیند پر حارث روف نے اس کی وکٹ اڑا کر انتہائی جو شیلے انداز میں جشن منا یا۔

AGGRESSIVE HARIS RAUF HAS GOTTA BE ONE OF MY FAV GENDERS pic.twitter.com/EWjNqn50SE