معروف کھلاڑی اے بی ڈی ویلیئرز نے پاکستانیوں کیلئے پیغام جاری کر دیا ، اردو میں ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کیلئے کرکٹ بورڈ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ رابطے بھی کیے جارہے ہیں تاہم سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی اے بی ڈی ویلیئرز نے 2019 کے ایڈیشن میں کھیلنے کی تصدیق کرتے ہوئے ویڈیو پیغام جاری کر دیاہے ۔

پاکستان سپرلیگ کے آفیشل پیج سے اے بی ڈی ویلیئرز کا ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیاہے جس میں ان کا کہناتھا کہ پاکستان سپرلیگ پوری دنیا میں ٹی ٹوینٹی کے ٹورنامنٹس میں تیزی کے ساتھ اوپر آئی ہے اور بہترین لیگ بن گئی ہے ، مجھے گزشتہ سالوں میں لیگ کے کچھ میچز ٹی و ی پر دیکھ بہت مزہ آیا ،2019 مختلف ہو گا کیونکہ میں بھی اس میں کھیلنے کیلئے آ رہاہوں ، آپ سے ٹورنامنٹ میں ملاقات ہو گی۔ اے بی ڈی ویلیئر نے اپنے پیغام کے آخر میں اردو میں پاکستانیوں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ۔

BREAKING: The GOAT from South Africa is now a part of PSL! A warm welcome to @abdevilliers17

#ABaurPSL pic.twitter.com/0oiSjPSEOZ