روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں؟

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟

روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں؟

دَیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں

بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اُٹھائے کیوں؟

جب وہ جمالِ دل فروز، صورتِ مہرِ نیم روز

آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائیں کیوں؟

دشنۂ غمزہ جاں ستاں، ناوکِ ناز بے پناہ

تیرا ہی عکس رُخ سہی، سامنے تیرے آئے ہی کیوں؟

قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟

حسن اور اس پہ حسنِ ظن، رہ گئی بوالہوس کی شرم

اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں؟

واں وہ غرورِ عزّ و ناز، یاں یہ حجابِ پاسِ وضع

راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں؟

ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی

جس کو ہوں دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟

غالبِ خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں

روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں؟

شاعر:مرزا غالب

Dil Hi To Hay Na Sang o Khisht Dar Say Bhar Na Aaey Kiun

Roen Gay Ham Hazaar Baar , Koi Hamen Sataaey Kiun

Dair Nahen, HaramNahen, Dar Nahen , Aastaan Nahen

Baithay Hen Rehguzar Pe Ham Koi Hamen Uthaaey Kiun

Jab Wo Jamaal e Dil Faroz Soorat e Mehr e Neem Roz

Aap Hi Ho Nazaara Soz , Pardaqy Men Munh Chupaaey Kiun

Dushna e ghamza Jaan Sitaan Navik eNaaz Be Panaah

Tera hi Aqs e Rukh Sahi , Saamnay Teray Aaey Kiun

Qaid e Hayaat o Band e Gham Asl Men Dono Aik Hen

Mot Say Pehlay Aadmi Gham Say Nijaat Paaey Kiun

Husn Aor Uss Pe Husn e Zann Reh Gai Bu Ul Hawas Ki Sharm

Apnay Pe Aitmaad Hay Gahir Ko Azmaaey Kiun

Waan Wo Gharoor e Izz o Naaz Yaan Yeh Hijaab e Paas e Wazaa

Raah Men Ham Milen Kahan , BAzm Men Wo Bulaaey Kiun

Haam Wo Nahen Khuda Parast , Jaao Wo Bewafa Sahi

Jiss Jo Ho Jaan o Dil Aziz , Uss Ki Gali Men Jaaey Kiun

GHALIB e Khasta K Bahghir Kon Say Kaam Band Hen

Raey Zaar Zaar Kaya, Kijiay Haaey Haaey Kiun

Poet: Mirza Ghalib