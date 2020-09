بھارتی کمپنیوں کےساتھ مبینہ تعلقات، زلفی بخاری نے شاہد خاقان عباسی سے نیا مطالبہ کردیا

اسلام آباد(آئی این پی ) معاون خصوصی زلفی بخاری نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے بھارتی کمپنیوں کےساتھ مبینہ تعلقات سے متعلق وضاحت دینے کا مطالبہ کردیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے بھارتی کمپنیوں کےساتھ مبینہ تعلقات سامنے آنے کے بعد معاون خصوصی زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نجی ٹی وی پر وگرام کاکلپ شیئر کرتے ہوئے شاہد خاقان سےوضاحت کامطالبہ کر دیا۔

PMLN has a legacy of rewarding the biggest plunderers.

Shahid Khaqan Abbasi should explain what was his business with Indian companies that got him rewarded with becoming Prime Minister by his masters later?

About time awaam asks questions & holds their trial openly pic.twitter.com/E2o7Py5ryz

— Sayed Z Bukhari (@sayedzbukhari) September 6, 2020