ثنا بچہ ایک مرتبہ پھر ٹی وی سکرین پر مگر اب کی بار کس چینل پر پروگرام کرنے جارہی ہیں؟ اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی روئوف کلاسرا کے بعد صحافی ، فلمساز اور اینکر ثناء بچہ کو بھی پروگرام مل گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر ٹی وی سکرین پر دکھائی دیں گی، وہ اب کی بار آج نیو ز کی سکرین پر کرنٹ افیئر پروگرام کریں گی جس کا اعلان خود انہوں نے کیا۔

سوشل میڈیا پر ثنا بچہ نے لکھا کہ "جلد آرہی ہوں، ٹیون رہیں اور ساتھ ہی آج اردو اور دس کا ٹیگ کیا۔

ثنا بچہ نے پروگرام کا پوسٹر بھی شیئرکیا جس پر لکھا ہے کہ جواب بے شمار مگر سوالات 10 اور پروگرام کا نام بھی 10 ہی ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام رات 10 ہی آن ایئر بھی ہوگا۔

ان کی اس ٹوئیٹ پر صحافی اسد علی طور نے خوش آمدید کہتے ہوئے لکھا کہ " باس، اپنے شو کیساتھ واپسی پر خوش آمدید"۔

Boss welcome back with your own show ????

صحافی اجمل جامی نے بھی خوشی کا اظہار کرتےہوئے لکھا کہ ثںا دوبارہ آپ کو اپنے شوپر دیکھنا اچھا ہے ، نیک خواہشات"۔

Wow! Good to see you back again with your own show, Sana! Good luck and best wishes :)

— Ajmal Jami (@ajmaljami) September 6, 2020