وکٹ حاصل کر کے جشن منانے کا انوکھا اور منفرد انداز، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی

گیانا (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ کے میدان میں وکٹ حاصل کرنے کے بعد کھلاڑی اپنے اپنے انداز میں جشن مناتے ہیں جو ان کی پہچان بن جاتا ہے لیکن اس کھیل کی تاریخ میں آپ نے جشن منانے کا ایسا اندازہ نہیں دیکھا ہو گا۔

تفصیلات کے مطابق گیانا ایمزون کے باﺅلر سنکلیئر نے مچل سینٹنر کو آﺅٹ کرکے جمناسٹک کا مظاہرہ کیا اور ہوا میں تین بار قلابازی کھاتے ہوئے وکٹ کی خوشی منائی۔ اس منظر کو دیکھ کر میدان میں ساتھی کھلاڑی بھی حیران رہ گئے اور حیرت زدہ ہو کر کھلاڑی کی خوشی کو دیکھتے رہے۔

Double?? Treble?? Definitely Double Trouble in the Bubble!! What a celebration! #CPL20 #CricketPLayedLouder pic.twitter.com/3N2oKNAzRy

