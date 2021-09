بھارت نے انگلینڈ کو چوتھے ٹیسٹ میچ میں157 رنز سے شکست دے دی

اوول (ویب ڈیسک) بھارت نے انگلینڈ کو چوتھے ٹیسٹ میچ میں 157 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 1- 2 کی برتری حاصل کرلی ہے، اوول میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا اور بھارت نے پہلی اننگز میں 191 رنز سکور کیے۔

جیو نیوز کے مطابق بھارت کی جانب سے کپتان کوہلی نے 50 اور ٹھاکر نے 57 رنز سکور کیے ، انگلینڈ کی جانب سے کرس ووکس نے 4 اور رو بنسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں میزبان ٹیم نے 290 رنز اسکور کیے اور 99 رنز کی ایک اچھی برتری حاصل کی۔

انگلش ٹیم کی جانب سے اولی پوپ نے 81 اور کرس ووکس نے 50 رنز بنائے ،بھارت کی جانب سے اومیش یادیو نے 3 اور جسپریت بمراہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت نے دوسری اننگز میں انگلش بولرز کی ایک نہ چلنے دی اور 99 رنز کے خسارے کے باوجود بھارتی بیٹسمینوں نے 466 رنز کا پہاڑ کھڑا کردیا اور میزبان ٹیم کو جیت کیلئے 368 رنز کا ہدف دیا۔بھارت کی جانب سے اوپنر روہت شرما نے 127 رنز کی شاندار اننگز کیھلی جبکہ پجارا نے 61 ، ٹھاکر نے 60 اور پینٹ نے 50 رنز بنائے ۔368 رنز کے جواب میں پوری انگلش ٹیم 210 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی، اوپنر روری برنس 50 اور حسیب حمید 63 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔

بھارتی بولرز کی جانب سے اومیش یادیو نے 3، بمراہ، ٹھاکر اور جدیجا نے 2 ،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ۔

Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja were the central figures in India's 157-run win at The Oval. #ENGvIND

Here's how India took a 2-1 lead in the series ➡️ https://t.co/vPnqX4BPwn pic.twitter.com/oP0jT5DlfR