ایئر انڈیا کے طیارے میں چیونٹیوں نے یلغار کردی، مسافروں میں شامل بھوٹان کا شہزادہ بھی دم بخود رہ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ایئرلائن(ایئر انڈیا) کے طیارے کی بزنس کلاس میں چیونٹیوں نے یلغار کردی ، جہاز میں بھوٹان کا شہزادہ بھی سوار تھا جو یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی دارالحکومت دہلی کے اندراگاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لندن کے لیے ‘ایئر انڈیا’ کی ایک پرواز پیر کو دن 2 بجے اڑان بھرنے ہی والی تھی کہ بزنس کلاس میں چیونٹیوں کی بھرمار دیکھی گئی جس کے بعد یہ پرواز تین گھنٹے سے زیادہ تاخیر کے بعد پانچ بج کر بیس منٹ پر روانہ ہوئی۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی طیارے 111-AI کی بزنس کلاس کے حصے میں چیونٹیوں کے جھنڈ نے مسافروں کو بھی پریشان کردیا، وہ اپنی منزل پر مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔

چیونٹیوں کی یلغار کے باعث ایئرانڈیا نے جہاز تبدیل کیا اور اس کی جگہ دوسرے بوئنگ طیارے 8-787 کو روانہ کیا۔ اس طیارے میں بھوٹان کے شہزادے جگمے نمگیال ونگچک بھی سوار تھے جس کی تصدیق بھارتی خبررساں ادارے اے این آئی نے بھی کی ۔

London bound Air India (AI-111) flight aborted take-off at Delhi airport after swarm of ants found in business class. Prince of Bhutan was on board. Later Air India changed the aircraft.