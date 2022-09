پاکستان ہماری بقاءاور مضبوط دفاع ضروری ہے پاکستان ہماری بقاءاور مضبوط دفاع ضروری ہے

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی

قسط: 38

قائداعظم محمد علی جناح صدر آل انڈیا مسلم لیگ 23مارچ1940ءکو آل انڈیا مسلم لیگ کے ستائیسویں سالانہ اجلاس میں قرار داد لاہورکے پیش ہو جانے کے بعد تقسیم ہند کے بڑے داعی ہوگئے۔ ہندوﺅں ،کانگریس کے لیڈرزاورنیشنلسٹ نے اس قرارداد کی پُر زور مخالفت کی اور مسلم لیگ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ قائداعظمؒ کانگریس کی گیدڑ بھبکیوں سے گھبرائے نہیں بلکہ کھل کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو ایک اہم تلقین کی کہ ”اپنے آپ کو منظم کریں اور متحد رہیں اور اِسی سال کے آخر میں28دسمبر1940ءکو احمد آباد میں مسلم سٹوڈنٹس یونین سے خطاب میں فرمایا:”ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہئے تاکہ ہندو اور مسلمان آزاد ہو کر دوستوںاو رپڑوسیوں کی طرح اپنے اپنے ملک میں ترقی کریں اور اپنے ملک کومضبوط بنائیں۔“

اسی طرح مارچ1941ءمیں آپ نے پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کو خطاب کیا او رتفصیل بتائی کہ تقسیم ہند ضرور ی ہے۔مسلمان جُدا قوم ہیں اُن کےلئے جُدا ملک ضروری ہے۔آپ نے نوجوان نسل کو خطاب میں قومی تعمیر کے 3 گُر بتائے۔ آپ اپنے اندر جذبہ پیداکریں، تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کریں، Advancement اور ریسرچ کا رُجحان پیدا کریں(2)اقتصادی طاقت حاصل کرنے کی طرف راغب کرنے کا ہندسیہ دیا۔(3)دفاع کو ترجیح دی کہ مضبوط دفاع ملک کی سلامتی کے لئے بڑا اہم ہے۔

آپ نے 3 باتوں پر زور دیا ہے۔ تعلیم کے بغیر ہماری قوم اندھیرے میں ہوگی۔ روشن دماغ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی ملک کوئی قو م اُس وقت تک ترقی نہیں کرسکتی جب تک وہ اقتصادی اُمور میں پختہ نہ ہو۔ آپ نے کہاانڈسٹری لگانی ہوگی اور لوگوں کو روزگار دینا ہوگا۔ جب آپ اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے پختہ ہو جائیں تو ڈیفنس کا سوچنا ہوگا۔ بیرونی حملہ کےلئے حفاظت کرنا ہوگی اور ا ندرونی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کوئی قوم ترقی ان اُمور کے بغیر نہیں کرسکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں پختہ نہ ہو اور کوئی قوم اپنے دفاع کو مضبوط نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کی اقتصادی پوزیشن مضبوط نہ ہو۔تعلیم سے مراد سائنس کے علوم ،اقتصادیات ،طبیعات، سپیس سائنس ، ایٹمی تجربات کی سائنس ہے۔ قائد نے نشاندہی کی کہ آپ اندرونی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دشمن آپ کے ملک کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے۔

You should become so strong, that the enemy have no temptation to attack youقرار داد لاہور کے پاس ہونے کے بعد ہندو لیڈرز نے بڑا ردِ عمل ظاہر کیا۔ گاندھی جی نے کہا کہ ہند ماتا کی تقسیم یا کٹاﺅ پسند نہیں کرتا اور گاندھی نے مسلمانوں کو سمجھانا ،ڈرانا شروع کیا۔ ایسا نہ کریں کہ مسلمان ہندو ماتا گائے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ہند کو ایک رہنے دو۔ قائداعظم ؒ نے اُن کو اور دیگر ہندوﺅں کو سمجھایا کہ ہند ایک کب تھا؟ ایسا نہیں تھا ۔ایک نہیں تھا۔ ہندوستان ہندوﺅں کےلئے نہیں تھا۔ مسلمان ہندو عیسائی بدھ مت سب مذہب کے لوگ رہتے تھے اور رہتے ہیں۔

راج گوپال اچاریہ نے ایک قدم اور بڑھایا کہ قرار داد لاہور تو اس طرح ہے جس طرح کسی بچے کو 2حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ہندوستان کی سرزمین میںکوئی ایک بچہ نہیں۔یہ لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ قائداعظمؒ تقسیم ہند کے طریقہ کار پر پابند رہے اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ محنت پر ڈٹے رہیں ہمت نہ ہاریں۔

یوم پاکستان کے موقع پر مسلمانان ہند کے نام ایک پیغام 22مارچ1946ءکو قائد نے دیا:

لہٰذا میں آپ سے پر زور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر ناگہانی ہنگامی صورتحال کےلئے نڈر ہو کر اور بے خوفی کے ساتھ خود کو منظم کیجئے اور کوئی پس وپیش نہیں ہونی چاہئے۔ حصول پاکستان کا مطلب ہماری بقا ہے۔اور ناکامی کے معنی ہماری فنا اور اس سب کی بھی جس کا برصغیر میںاسلام علمبردار ہے۔ لہٰذا پاکستان کا مطلب مسلمانوں اور اسلام کی بقا ءہے۔

قائداعظم نے پاکستان کا مطلب یوں بیان کیا”پاکستان کامطلب ہے انگریز اور ہندو کے تسلّط سے مسلمانوں کی آزادی۔ اگر مسلمانان ہند کسی چالبازی کا شکار ہو گئے تو مسلمانان ہند کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ اب کوئی مسلمانوں کو فریب نہیں دے سکتا۔انہیں ہر بات کا احساس ہو گیا ہے۔“

آپ نے کہا کسی قوم کی بنیاد کی اوّلین اور مقدم چیز تعلیم ہے ۔مسلم لیگ کو کوشش کرنا ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ ( جاری ہے )

کتاب ”مسلم لیگ اورتحریکِ پاکستان“ سے اقتباس (نوٹ : یہ کتاب بک ہوم نے شائع کی ہے، ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔ )