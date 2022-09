افغانستان کے بولنگ کوچ عمر گل کے بابر سے متعلق بیان پر ثقلین مشتاق کا ردعمل بھی سامنے آگیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )افغانستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ اور سابق پاکستانی فاسٹ بولر عمر گل کے قومی کپتان بابر اعظم کے ایشیا کپ میں اب تک رنز نہ کرنے کے بیان پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کا ردعمل آیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ثقلین مشتاق کا کہنا تھا کہ بابر اعظم ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے ، بابر نے ہمارے بیٹنگ آرڈر کو ایک اور چیز دکھا دی کہ ہماری ٹیم میں سب میچ ونر ہیں، دو تین میچز میں کپتان کے نہ چلنے سے دیگر بیٹنگ لائن اپ میں نئی جان آ گئی ہے ۔

Pakistan ???????? Head Coach, Saqlain Mushtaq talks about Umar Gul's statement on Babar Azam ????, as well as Mohammad Nawaz’s journey as an all-rounder ????#AFGVPAK #ACC #AsiaCup2022 #GetReadyForEpic pic.twitter.com/Dcz2DeROsw