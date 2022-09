اروشی کیجانب سے نسیم شاہ کی ویڈیو سٹوری، ’کیا ایک اور بھابھی آنے والی ہے‘؟

اروشی کیجانب سے نسیم شاہ کی ویڈیو سٹوری، ’کیا ایک اور بھابھی آنے والی ہے‘؟ اروشی کیجانب سے نسیم شاہ کی ویڈیو سٹوری، ’کیا ایک اور بھابھی آنے والی ہے‘؟

دبئی (ویب ڈیسک) بھارتی اداکارہ اور ماڈل گرل اروشی روٹیلا کی جانب سے پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کی ویڈیو سٹوری پوسٹ کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر دلچسپ میمز اور تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ہوا کچھ یوں بھارت کے خلاف پاکستان کے میچ کے بعد اروشی روٹیلا نے ایک فین پیچ سے شیئر کی گئی ایڈیٹ ویڈیو کو انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیا جس سے بظاہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ بھارتی اداکارہ بھی فاسٹ بولر نسیم شاہ سے متاثر ہوگئی ہیں۔

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story???????? pic.twitter.com/yH87gzEvH6 — Fatimah (@zkii25) September 6, 2022

ویڈیو میں نسیم شاہ کو بولنگ کے دوران ہنستے تو کبھی اداس ہوتے جبکہ اروشی کو انہماک سے میچ دیکھتے اور ادائیں دکھانے کو ایک ساتھ ایڈیٹ کرکے دکھایا گیا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک میں پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا گانا بھی چل رہا ہے۔

اس سٹوری ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر میمز اور تبصروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

ایک صارف نے اروشی اور نسیم شاہ کی مذہبی انداز میں ایڈیٹ تصویر کو مستقبل کا ایک سین قرار دیا۔

ایک صارف نے نسیم اور اروشی کی ویڈیو سے لی گئی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا نسیم نے ریشبھ پنٹ کو بنا بولنگ کیے کلین بولڈ کر دیا۔

یاد رہے کہ پاک بھارت میچ کے بعد بھارتی سوشل میڈیا پر اروشی اور ریشبھ پنٹ کے درمیان مبینہ تعلقات کے الزامات پر ماضی میں ہونے والی چپقلش سے متعلق نئی میمز وائرل تھیں۔

Urvashi rutela posted a cute video of her & naseem shah on insta story - Another Bhabhi loading? ???? — Mirzay. (@lmaomirzay) September 6, 2022

ایک صارف نے ٹوئٹ کرتے ہوئے سوال کیاکہ اروشی نے اپنی اور نسیم کی خوبصورت سی ویڈیو شیئر کی ،کیا ایک اور بھابھی آنے والی ہے؟۔

ملک اشرف نامی صارف نے تو اروشی کو نسیم شاہ سے دور رہنے کا مشورہ دے ڈالا۔