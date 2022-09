بھارتی آل راؤنڈر جد یجا کی ہسپتال کے بستر سے تصاویر سامنے آگئیں

دبئی (ویب ڈیسک) انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر ہونے والے بھارتی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر رویندرا جڈیجا کی سرجری کے بعد کی تصاویر سامنے آگئیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق رویندرا جڈیجا کے گھٹنے کی سرجری کامیاب رہی جس کے بعد ان کی ہسپتال کے بستر سے لی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

