شائقین کرکٹ کا آئی پی ایل کھیلنے والوں کو کچھ سیکھنے کیلئے پی ایس ایل کھیلنے کا مشورہ

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیا کپ سپر فور مرحلے میں پاکستان کے بعد سری لنکا سے بھارتی کرکٹ ٹیم کی شکست پر شائقین کرکٹ بھارتی ٹیم پر پھٹ پڑے، بھارتی ٹیم کو کچھ سیکھنے کیلئے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل )کھیلنے کا مشورہ دے دیا ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو آخری اوور میں 6 وکٹوں سے شکست دی تھی جس کے بعد بھارت کا ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے کا دارومدار اگر مگر کی صورتحال پر آ گیا ہے،بھارت کی پہلے پاکستان اور اب سری لنکا کے ہاتھوں شکست پر میدان میں بھارتی ٹیم اپ سیٹ تو میدان کے باہر بھارتی مداح شدید غم و غصے میں ہیں اور ٹیم پر تنقید اور طنز کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔

مداحوں نے بھونیشور کمار اور ریشبھ پنٹ کو میچ کا ولن قرار دیتے ہوئے ’پنٹ ہٹاؤ ٹیم بچاؤ‘ کا فارمولا بھی دے دیا۔آخری اوور میں ریشبھ پنٹ کی غلط تھرو پر کہا کہ آج دھونی کی حاضر دماغی کی کمی محسوس ہوئی اور انیس ویں اوور میں 14 رنز دینے پر بھونیشور کی بھی خوب کلاس لی۔

آخری لمحات میں ارشدیپ سنگھ کو نظر انداز کرنے پر لوگوں نے کپتان روہت شرما کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کسی نے کہا کہ آئی پی ایل کھیلنے والوں کو اب پی ایس ایل کھیل کر کچھ سیکھنا ہو گا تو کسی نے کہا بھارتی ٹیم کو فوری مشکل فیصلے لینے ہوں گے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔

It's time that IPL players should play in SPL & PSL to improve their game ????

Arshdeep for Lahore Qalandars????