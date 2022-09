میری پہلی پوزیشن کو ٹی 20 کرکٹ میں بابر اعظم کی ہی بادشاہت سمجھا جائے، محمد رضوان

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک ہزار سے زائد دن تک ٹی 20 رینکنگ میں سر فہرست رہنے والے بابر اعظم سے پوزیشن چھیننے پر محمد رضوان نے کہا کہ میری پہلی پوزیشن کو ٹی 20 کرکٹ میں بابر اعظم کی ہی بادشاہت سمجھا جائے۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور بلے باز بابر اعظم ٹی 20 رینکنگ میں ایک ہزار سے زائد دن تک سر فہرست رہے مگر آج آئی سی سی کی تازہ رینکنگ میں ان سے یہ پوزیشن پاکستان کے ہی وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے چھین لی اور انہیں دوسرے نمبر پر دھکیل دیا۔

Alhumdulillah. ????

Sirf Allah se hota hai

Allah k ghair se nahi hota.

Count this as 1156th day of the reign of Kaptaan @babarazam258. Kaptaan or me alag nahi hain. The King remains the King. Hum sab aik hain.

Ap sab k saath, mohabbaton or duaon ka shukriya. #PakistanZindabad https://t.co/SGbB1wpiih