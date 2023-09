گلگت بلتستان حکومت کا جیل کی پرانی عمارت کو میوزیم میں بدلنے کا فیصلہ

گلگت (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلگت بلتستان حکومت نے جیل کی پرانی عمارت کو میوزیم میں بدلنے کا فیصلہ کرلیا،اس حوالے سے چیف سیکرٹری بلوچستان آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جیل کی ایک پرانی عمارت کو سیکھنے کے لیے شاہ ہمدان سنٹر میں تبدیل کیا جارہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ایک ڈیجیٹل میوزیم، ماحولیات اور جنگلی حیات کی گیلری، روبوٹکس اور سائنس میوزیم، تاریخ اور سیکھنے کا مرکز اور مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ کی گیلری ہوگی۔ یہ سب عمارت کے پرانے منظر کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کو اس وژن کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پر عملی جامہ پہنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس سلسلے میں، آج ایک مسابقتی بولی کے عمل کے ذریعے ایچ اے کنسلٹنگ کو کنسلٹنسی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔

یہ بھی بتایا گیا کہ منصوبے کی ڈرائنگ اور ڈیزائن کو ایک ماہ میں مکمل کرنے اور اگلے 3 ماہ میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

In a bid to transform our society into knowledge seeking and education focused, we are converting an existing old jail building into Shah Hamdan centre for learning.

This project will house a digital museum, environment and wildlife gallery, robotics and science museum, 1/3 pic.twitter.com/FcAV65JQWY