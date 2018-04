شام میں ایک بار پھر کیمیائی گیس کا حملہ ،بچوں سمیت 70 شہری جاں بحق

دمشق (ڈیلی پاکستان آن لائن) شام میں ایک بار پھر اسدی افواج نے معصوم شہریوں پر کیمیائی گیس کا حملہ کردیا جس کے نتیجے میں کم از کم 70 افراد جاں بحق ہوگئے ہیں ۔ تازہ حملے میں پورے پورے خاندان ابدی نیند سوئے ہیں جس کے باعث دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جارہی ہے۔کیمیائی حملے کے بعد امریکہ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شامی حکومت کی حمایت ختم کرے۔

وائٹ ہیلمٹس نامی امدادی تنظیم نے تہ خانوں میں بیسیوں لاشوں کی تصویریں ٹوئٹر پر پوسٹ کی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔اس سے قبل وائٹ ہیلمٹس نے مرنے والوں کی تعداد 150 بتائی تھی لیکن بعد میں وہ ٹویٹ ڈلیٹ کر دی گئی۔



امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ان انتہائی پریشان کن اطلاعات کا جائزہ لے رہا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر روس کو اس مہلک کیمیائی حملے کا ذمہ دار سمجھنا چاہیے جو شامی حکومت کی حمایت میں لڑ رہا ہے۔حکومت کی اپنے ہی لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ،لاتعداد شہریوں کو کیمیائی ہتھیار سے سفاکانہ طور پر نشانہ بنانے کی ذمہ داری بالآخر روس پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ شام کی خانہ جنگی میں اسدی افواج کی حمایت سے باز رہے۔

حکومت مخالف تنظیم غوطہ میڈیا سینٹر نے کہا ہے کہ مبینہ گیس حملے میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ متاثر اور زخمی ہوئے ہیں۔تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ ایک سرکاری ہیلی کاپٹر نے بیرل بم گرایا جس میں سارین نامی اعصاب کو مفلوج کرنے والے عوامل موجود تھے۔

A new #Chemical massacre in #Syria was committed, this time in #Douma_city,75 civilians were suffocated till death & 1000 suffocation cases, by a barrel was dropped by #Assad helicopters around 9:00pm contains the toxic #Sarin gas, some activists reached bodies in some basements pic.twitter.com/sLvAl8ZwV8