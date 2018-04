”کلبھوشن تو یہاں اپنی بہن کے ولیمے پر آیا تھا ناں“ شاہد آفریدی کے بعد شعیب اختر نے بھی ”باﺅنسر“ دے مارا، ایسی بات کہہ دی کہ بھارتیوں کو لگی مرچوں میں مزید اضافہ ہو گیا، پھر پاکستانیوں نے کیا کچھ کہا؟ جان کر آپ بھی بھارتیوں سے بے اختیار کہیں گے ” اب بولو ذرا“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہد خان آفریدی کی صرف ایک ٹویٹ نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر کوئی ان کیخلاف ردعمل دینے کیلئے میدان میں آ رہا ہے۔ بھارتیوں کی جانب سے شاہد آفریدی کیخلاف زہر اگلا گیا تو احمد شہزاد لالہ کے دفاع کیلئے میدان میں آئے اور اب شعیب اختر نے بھی ”باﺅنسر“ دے مارا ہے اور ایسی بات کہہ دی ہے کہ بھارتیوں کو لگی مرچوں میں خوب اضافہ ہو گیا ہے۔

شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”دونوں طرف کی نوجوان نسل کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیلئے کھڑا ہونے اور حکام سے ایک صحیح اور سچا سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گزشتہ 70 سالوں میں اپنے زیر التواءمسائل کو حل نہیں کر سکے۔۔۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس نفرت کیساتھ مزید 70 سال جینے کیلئے تیار ہیں۔۔۔“

Both side of youth need to stand up for India & Pak relationship & ask authorities a right & difficult questions that why we haven’t even able to sort out our pending issues for last 70 years I ask you are you ready to live another 70 year of your lives with this hatred — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2018

شعیب اختر کی یہ ٹویٹ سامنے آئی تو بھارتیوں نے مثبت جواب دینے کے بجائے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی اور پھر پاکستانی بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔

سبھا نارائن نامی صارف نے لکھا ”پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گردی بند ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا“

Pak sponsored terrorism band hojayega toh sab thik hojayega.. — Subha Narayan (@subhanarayan52) April 7, 2018

مرزا راحیل نے لکھا ”کلبھوشن تو اپنی بیٹی کے ولیمے پر آیا تھا ناں۔۔۔ تم جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہو وہ دہشت گردی ہے“

Kalbhushan to apni beti k waleeme p aya tha na.

What you people are doing in kashmir is terrorism. — Mirza Raheel (@MirzaRa15925273) April 7, 2018

آنندا سرکار نے لکھا ”کلبھوشن سب سے بڑا ڈرامہ ہے جو ہم نے دیکھا۔ کوئی شک نہیں کہ کلبھوشن گرفتار ہوا۔۔۔ پیارے تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ بھارت کشمیر میں روزانہ پاکستانی دہشت گردوں کو پکڑتا ہے۔۔۔ گزشتہ روز بھی کشمیر پولیس نے ایک دہشت گرد گرفتار کیا جس کا تعلق ملتان سے ہے“

Kulbhusan is biggest drama we saw. No doubt kulbhusan was abducted... Dear you even don't know every day India arrest Pakistani terrorist daily in Kashmir.. Yesterday one terrorist of Multan was arrested by Kashmir police.. — Aninda Sarkar (@Sarkar15Aninda) April 7, 2018

مرزا راحیل نے جواب دیتے ہوئے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ اچھا مذاق ہے۔ کشمیر میں گرفتار ہوا؟؟؟ تو پھر تم کشمیر میں کیا کر رہے ہو؟؟؟ کیا آپ انہیں ریلیف دے رہے ہیں یا ان کی جانیں لے رہے ہیں؟؟؟“