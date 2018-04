وزیراعظم شاہد خاقان عباسی باو فورم میں شرکت کےلیے چین پہنچ گئے

بیجنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شاہد خاقان عباسی باوفورم میں شرکت کےلیے چین پہنچ گئے،وزیرخارجہ خواجہ آصف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔

دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم آج باوفورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ چینی صدرشی جن پنگ اوردیگرعالمی رہنما بھی فورم سے خطاب کریں گے۔وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے اس دورے میں چینی قیادت سمیت دیگرعالمی رہنماوں سے ملاقات کریں گے۔

دفتر خارجہ کے مطابق باو فورم کانفرنس برائے ایشیا8-10 اپریل تک چین میں ہورہی ہے۔

Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi arrived in China leading the delegation to the Boao Forum Annual Conference for Asia to be held in Boao, China from 8th to 10th April, 2018. The main theme of this conference is “An Open and Innovative Asia for a World of greater Prosperity”. pic.twitter.com/DM05feBrox